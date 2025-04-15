Ynet: США уведомили Израиль о намерении начать постепенный вывод войск из Сирии

Израиль опасается, что ослабление американского присутствия на севере и востоке Сирии может дать Турции дополнительный импульс для расширения своего влияния в регионе. В частности, в израильской армии считают, что вывод войск США может создать вакуум, который Анкара постарается заполнить, в том числе за счет установления контроля над стратегически важными объектами.