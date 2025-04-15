Ynet: США уведомили Израиль о намерении начать постепенный вывод войск из Сирии
США официально уведомили Израиль о планах начать поэтапный вывод американских войск из Сирии в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщает Ynet.
Пентагон готовился к этому шагу в течение нескольких месяцев. Американская сторона регулярно сообщает израильским коллегам детали запланированного вывода войск.
В Израиле решение США вызвало серьезную обеспокоенность, сообщают источники. Министерство обороны страны продолжает настаивать на пересмотре плана, указывая на возможные риски для региональной стабильности. Высокопоставленный израильский чиновник допустил, что речь может идти лишь о частичном выводе, но Тель-Авив продолжает попытки повлиять на решение союзников.
Израиль опасается, что ослабление американского присутствия на севере и востоке Сирии может дать Турции дополнительный импульс для расширения своего влияния в регионе. В частности, в израильской армии считают, что вывод войск США может создать вакуум, который Анкара постарается заполнить, в том числе за счет установления контроля над стратегически важными объектами.
Американские силы в Сирии на протяжении последних лет выполняли стабилизирующую роль, находясь в ключевых точках конфликта. Их отвод, по мнению израильской стороны, может серьезно изменить расстановку сил в регионе.
1 марта Reuters писали, что Израиль лоббирует в США сохранение российских баз в Сирии, чтобы страна оставалась слабой и децентрализованной. Тель-Авив таким образом пытается противостоять растущему влиянию Турции в Сирии, сообщили агентству четыре источника.