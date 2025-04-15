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Ynet: США уведомили Израиль о намерении начать постепенный вывод войск из Сирии

Ведомости

США официально уведомили Израиль о планах начать поэтапный вывод американских войск из Сирии в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщает Ynet.

Пентагон готовился к этому шагу в течение нескольких месяцев. Американская сторона регулярно сообщает израильским коллегам детали запланированного вывода войск.

В Израиле решение США вызвало серьезную обеспокоенность, сообщают источники. Министерство обороны страны продолжает настаивать на пересмотре плана, указывая на возможные риски для региональной стабильности. Высокопоставленный израильский чиновник допустил, что речь может идти лишь о частичном выводе, но Тель-Авив продолжает попытки повлиять на решение союзников.

Израиль опасается, что ослабление американского присутствия на севере и востоке Сирии может дать Турции дополнительный импульс для расширения своего влияния в регионе. В частности, в израильской армии считают, что вывод войск США может создать вакуум, который Анкара постарается заполнить, в том числе за счет установления контроля над стратегически важными объектами.

Американские силы в Сирии на протяжении последних лет выполняли стабилизирующую роль, находясь в ключевых точках конфликта. Их отвод, по мнению израильской стороны, может серьезно изменить расстановку сил в регионе.

1 марта Reuters писали, что Израиль лоббирует в США сохранение российских баз в Сирии, чтобы страна оставалась слабой и децентрализованной. Тель-Авив таким образом пытается противостоять растущему влиянию Турции в Сирии, сообщили агентству четыре источника. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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