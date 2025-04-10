Поделят ли Турция и Израиль Сирию на сферы влияния

О турецко-израильских переговорах накануне говорил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Turk. По его словам, Анкара не заинтересована вступать в вооруженное противостояние ни с одним из государств региона, а для предотвращения потенциальных конфликтов он предложил создать в Сирии координационный механизм с еврейским государством, аналогичный тому, который существует у Турции с Россией и США. При этом турецкий министр отметил, что технические переговоры с израильскими властями не направлены на нормализацию отношений.