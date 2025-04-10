Поделят ли Турция и Израиль Сирию на сферы влияния

Поделят ли Турция и Израиль Сирию на сферы влиянияСоюзники США провели переговоры с целью избежать военного столкновения
Представители Турции и Израиля 9 апреля провели в Баку первые технические переговоры для урегулирования конфликта в Сирии и недопущения военного столкновения между военными двух стран. Об этом 10 апреля сообщили несколько азербайджанских новостных агентств со ссылкой на источники в турецком оборонном ведомстве. Израильскую делегацию на переговорах возглавлял глава совета национальной безопасности Цахи Анегби. На этой встрече стороны изложили свои интересы в регионе и договорились продолжить диалог для поддержания стабильности в сфере безопасности, сообщила чуть позже канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
По данным азербайджанских СМИ, во время переговоров израильская делегация настаивала на недопустимости создания турецких военных баз в Сирии, воспринимая их как нарушение «красных линий». В свою очередь, турецкая сторона призвала Израиль «немедленно прекратить провокационные атаки на Сирию, которые угрожают территориальной целостности страны и дестабилизируют ее безопасность», пишет турецкое издание Daily Sabah.
О турецко-израильских переговорах накануне говорил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Turk. По его словам, Анкара не заинтересована вступать в вооруженное противостояние ни с одним из государств региона, а для предотвращения потенциальных конфликтов он предложил создать в Сирии координационный механизм с еврейским государством, аналогичный тому, который существует у Турции с Россией и США. При этом турецкий министр отметил, что технические переговоры с израильскими властями не направлены на нормализацию отношений.
Азербайджан едва ли не единственная страна в мусульманском мире, поддерживающая дружественные отношения с Израилем, напомнил доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. В то время как Турция сворачивала торгово-экономические связи с Израилем из-за войны в Газе, Баку продолжал поставлять ему свою нефть через турецкий порт Джейхан.
Встреча прошла на фоне роста напряженности между Турцией и Израилем из-за действий еврейского государства в Сирии. На прошлой неделе, 4 апреля, несколько военных источников Reuters сообщили об атаках израильских ВВС на авиабазы Хамы и Т4, где Анкара планировала разместить свои разведывательные и ударные беспилотники и создать систему ПВО. По словам собеседников агентства, так еврейское государство послало сигнал о неприемлемости расширения турецкого присутствия в Сирии.
Через три дня после израильских ударов источник Middle East Eye сообщил о переговорах между турецкими и израильскими властями о создании линии разграничения в Сирии, чтобы в будущем «избежать недоразумений и предотвратить возможные военные столкновения» между армиями двух государств. По данным издания, готовность Турции идти на диалог с Израилем была выражена как раз после израильских авиаударов по авиабазе Т4.
Источник израильской газеты Maariv сообщил, что израильская сторона на переговорах с представителями Турции потребовала полной демилитаризации юга Сирии и обеспечения свободы для своих ВВС как в Сирии, так и в соседнем Ливане.
Военное столкновение между Турцией и Израилем не отвечает интересам ни одной из сторон, заметил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. После свержения режима Асада и ухода из Сирии Ирана образовавшийся в стране вакуум стала стремительно заполнять Турция. А это, по словам эксперта, ускорило необходимость обозначения региональными силами своих границ в арабской республике. Сегодня эти страны фактически начали делить Сирию на сферы влияния, отметил востоковед.
Основным предметом торга в переговорах между представителями Турции и Израиля может стать курдский вопрос, допустил Дюрре. По его мнению, именно поддержка Израилем и США сирийских курдов – основной раздражитель для турецкой стороны. «Анкара опасается, что эта проблема может выйти из-под контроля, а местные курды при поддержке внешних сил приобретут политическую субъектность. Именно этот вопрос создает риск военного столкновения. Если стороны договорятся по этой проблеме, то они быстро найдут общий язык по другим темам», – считает эксперт.
Дамаск на данный момент не способен остановить процесс фактического разделения страны на сферы влияния, продолжает Садыгзаде. И хотя новые сирийские власти сильно зависят от Турции в сфере безопасности, они не являются турецкими марионетками, полагает востоковед. В турецко-израильском противостоянии в Сирии Москва не станет предпринимать активных действий: ей достаточно восстановления торгово-экономических и политических контактов с новыми властями в Сирии, считает Садыгзаде. «Пока российские интересы на территории республики не под угрозой. Для Москвы самое главное – это достижение стабильности и безопасности в Сирии».