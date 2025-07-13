Минобороны: ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины

Минобороны сообщало, что в ночь на 13 июля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего дронов (26) сбили над территорией Белгородской области, четыре – над Воронежской, по три – над Липецкой и Нижегородской.