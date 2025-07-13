Минобороны: ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины
Российские военные нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны.
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Удар был нанесен также по центру подготовки операторов БПЛА и пунктам временной дислокации ВСУ в 136 районах.
В ведомстве уточнили, что поражение нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Минобороны сообщало, что в ночь на 13 июля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего дронов (26) сбили над территорией Белгородской области, четыре – над Воронежской, по три – над Липецкой и Нижегородской.