ПВО сбила 36 дронов за ночь над четырьмя регионами

ПВО сбила 36 дронов за ночь над четырьмя регионамиДвое жителей пострадали из-за попытки атаки в Белгородской области
Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов (26) сбили над территорией Белгородской области, четыре – над Воронежской, по три – над Липецкой и Нижегородской.
По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, ночью беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Мелихово Корочанского района. Пострадали два мирных жителя. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, у ее супруга – баротравма, их доставили в городскую больницу Белгорода.
В Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет, написал в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
В ночь на 12 июля средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника. Всего за предыдущие сутки российские системы ПВО нейтрализовали 189 украинских БПЛА.