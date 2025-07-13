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ПВО сбила 36 дронов за ночь над четырьмя регионами

Двое жителей пострадали из-за попытки атаки в Белгородской области
Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны. 

Больше всего дронов (26) сбили над территорией Белгородской области, четыре – над Воронежской, по три – над Липецкой и Нижегородской.

По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, ночью беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Мелихово Корочанского района. Пострадали два мирных жителя. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, у ее супруга – баротравма, их доставили в городскую больницу Белгорода.

В Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет, написал в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

В ночь на 12 июля средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника. Всего за предыдущие сутки российские системы ПВО нейтрализовали 189 украинских БПЛА. 

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