Путин рассказал, как написал мюнхенскую речь в 2007 году
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что по дороге на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2007 г. полностью переписал свою речь. В ней лидер страны подчеркнул роль России в мире. Подробности лидер государства рассказал в беседе с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.
«Я посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность», – подчеркнул Путин (цитата по ТАСС). Он добавил, что хотел донести до партнеров то, что Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще.
Путин пояснил, что предлагал жить дружно, с учетом интересов всех участников международного общения. В его речи подчеркнута важность отношения к друг другу с уважением без навязывания своей воли и подавления воли других.
Президент отметил, что его речь часто вспоминают. Она была своевременна, но, по его словам, зарубежные партнеры ее не услышали.
В беседе с Зарубиным Путин также отмечал, что после распада СССР у западных стран осталось «наплевательское отношение» к государственным стратегическим интересам России. Он добавил, что на Западе тогда решили, что он будет жить по правилам, который «придумал сам для себя», игнорируя интересы РФ.