Путин рассказал, как написал мюнхенскую речь в 2007 году

В беседе с Зарубиным Путин также отмечал, что после распада СССР у западных стран осталось «наплевательское отношение» к государственным стратегическим интересам России. Он добавил, что на Западе тогда решили, что он будет жить по правилам, который «придумал сам для себя», игнорируя интересы РФ.