Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин рассказал, как написал мюнхенскую речь в 2007 году

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что по дороге на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2007 г. полностью переписал свою речь. В ней лидер страны подчеркнул роль России в мире. Подробности лидер государства рассказал в беседе с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.

«Я посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность», – подчеркнул Путин (цитата по ТАСС). Он добавил, что хотел донести до партнеров то, что Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще.

Путин пояснил, что предлагал жить дружно, с учетом интересов всех участников международного общения. В его речи подчеркнута важность отношения к друг другу с уважением без навязывания своей воли и подавления воли других.

Президент отметил, что его речь часто вспоминают. Она была своевременна, но, по его словам, зарубежные партнеры ее не услышали.

В беседе с Зарубиным Путин также отмечал, что после распада СССР у западных стран осталось «наплевательское отношение» к государственным стратегическим интересам России. Он добавил, что на Западе тогда решили, что он будет жить по правилам, который «придумал сам для себя», игнорируя интересы РФ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных