Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте

14 июля президент США Дональд Трамп объявил, что Украине будет отправлено американское вооружение, но платить за него придется европейским странам. По его словам, речь об «очень крупном» соглашении. По словам американского лидера, сначала боеприпасы и комплексы ПВО будут переданы в Германию, откуда их доставят на Украину. Ближайшие поставки включат в себя 17 систем ПВО и ПРО Patriot. Часть из них могут прибыть уже в ближайшие дни. Кроме того, Трамп дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта – в противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.