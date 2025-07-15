Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
Москва одержит победу в украинском конфликте, полагает президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
«Президент считает, что Россия победит, вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется», – сказал собеседник издания, отметив, что у РФ мощная экономика.
Отмечается также, что по мере роста недовольства Трампа президентом России Владимиром Путиным «он все более готов участвовать в конфликте, который, по его словам, он мог бы урегулировать быстро».
14 июля президент США Дональд Трамп объявил, что Украине будет отправлено американское вооружение, но платить за него придется европейским странам. По его словам, речь об «очень крупном» соглашении. По словам американского лидера, сначала боеприпасы и комплексы ПВО будут переданы в Германию, откуда их доставят на Украину. Ближайшие поставки включат в себя 17 систем ПВО и ПРО Patriot. Часть из них могут прибыть уже в ближайшие дни. Кроме того, Трамп дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта – в противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.
Генсек НАТО Марк Рютте назвал сделку с США очень важной и назвал логичным оплату помощи Киеву европейцами.