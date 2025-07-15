Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку со своего поста. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале. Накануне возглавить украинское правительство было предложено вице-премьеру и министру экономики Украины Юлии Свириденко.
Шмыгаль опубликовал фотографию собственного заявления об отставке и выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие. Он возглавлял правительство с марта 2020 г.
14 июля Зеленский объявил о решении предоставить Шмыгалю должность министра обороны Украины. Сейчас минобороны страны возглавляет Рустем Умеров. В свою очередь, он рассматривается в качестве кандидата на должность посла в США. О намерении заменить дипломата в Вашингтоне Оксану Маркарову Зеленский заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 7 июля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 15 июля заявил, что трудно сказать, может ли повлиять на ход переговоров между Москвой и Киевом уход Умерова с поста министра обороны Украины. Он также напомнил об отсутствии сигналов по срокам третьего раунда встречи сторон.