Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины

Ведомости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку со своего поста. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале. Накануне возглавить украинское правительство было предложено вице-премьеру и министру экономики Украины Юлии Свириденко.

Шмыгаль опубликовал фотографию собственного заявления об отставке и выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие. Он возглавлял правительство с марта 2020 г.

14 июля Зеленский объявил о решении предоставить Шмыгалю должность министра обороны Украины. Сейчас минобороны страны возглавляет Рустем Умеров. В свою очередь, он рассматривается в качестве кандидата на должность посла в США. О намерении заменить дипломата в Вашингтоне Оксану Маркарову Зеленский заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 7 июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 15 июля заявил, что трудно сказать, может ли повлиять на ход переговоров между Москвой и Киевом уход Умерова с поста министра обороны Украины. Он также напомнил об отсутствии сигналов по срокам третьего раунда встречи сторон.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных