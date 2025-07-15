Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 15 июля заявил, что трудно сказать, может ли повлиять на ход переговоров между Москвой и Киевом уход Умерова с поста министра обороны Украины. Он также напомнил об отсутствии сигналов по срокам третьего раунда встречи сторон.