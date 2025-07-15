В Кремле прокомментировали уход Умерова с поста министра обороны Украины

В настоящий момент минобороны Украины возглавляет Рустем Умеров. Он также является главой делегации страны в рамках переговорного процесса с Россией. 10 июля Зеленский заявил, что Умеров рассматривается в качестве кандидата на должность посла Украины в США. В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом он говорил о намерении заменить дипломата в Вашингтоне Оксану Маркарову. Она занимает должность посла Украины в США с 25 февраля 2021 г.