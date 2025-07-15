В Кремле прокомментировали уход Умерова с поста министра обороны Украины
Сейчас трудно сказать, может ли повлиять на ход переговоров между Россией и Украиной уход украинского министра обороны Рустема Умерова со своего поста. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Я еще раз повторяю, мы пока не получаем сигналов по срокам третьего раунда. И трудно сказать, с чем это связано», – добавил представитель Кремля.
По его словам, российская сторона готова продолжать диалог. Его хотят видеть в США, а также якобы и в Европе. При этом, судя по заявлениям в Европе, там ждут скорее обострение военных действий, чем переход в мирный режим, заметил Песков. Украинская сторона молчит.
14 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении предоставить должность министра обороны страны действующему премьер-министру Денису Шмыгалю. На его место перейдет первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.
В настоящий момент минобороны Украины возглавляет Рустем Умеров. Он также является главой делегации страны в рамках переговорного процесса с Россией. 10 июля Зеленский заявил, что Умеров рассматривается в качестве кандидата на должность посла Украины в США. В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом он говорил о намерении заменить дипломата в Вашингтоне Оксану Маркарову. Она занимает должность посла Украины в США с 25 февраля 2021 г.