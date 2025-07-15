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Главы МИД ЕС обсудят использование активов РФ для военных поставок Украине

Ведомости

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) в августе обсудят возможность использования российских активов для финансирования военных поставок Украине. Об этом заявила верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза. Трансляцию проводит агентство Reuters.

Она также отметила, что в ходе сегодняшнего заседания участники встречи также обсуждали данный вопрос.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Дании заявила, что ЕС намерен поставить Украине 2 млн артиллерийских снарядов до конца 2025 г. Она заявила, что на поддержку украинской обороны уже направлено более 2 млрд евро, полученных из доходов от замороженных российских активов. Но, как подчеркнула фон дер Ляйен, этого недостаточно.

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