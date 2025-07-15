Главы МИД ЕС обсудят использование активов РФ для военных поставок Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Дании заявила, что ЕС намерен поставить Украине 2 млн артиллерийских снарядов до конца 2025 г. Она заявила, что на поддержку украинской обороны уже направлено более 2 млрд евро, полученных из доходов от замороженных российских активов. Но, как подчеркнула фон дер Ляйен, этого недостаточно.