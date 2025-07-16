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Средства ПВО за три часа уничтожили 40 беспилотников над территорией России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 40 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Больше всего – 29 БПЛА сбили над над Белгородской областью, еще девять – над Брянской и два – над Липецкой.

В ночь на 16 июля средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией России. По три БПЛА были ликвидированы в Крыму и над акваторией Азовского моря. Еще по одному беспилотнику российские военные нейтрализовали в Белгородской и Курской областях.

При атаке украинских беспилотников на Белгород 16 июля погиб один человек, еще шесть ранены. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, погибший мужчина скончался на месте. Среди пострадавших две женщины и трое мужчин, у них диагностированы осколочные ранения. Позже губернатор уточнил, что всех раненых доставили в медучреждения, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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