При атаке ВСУ на Белгород погиб один человек
При атаке украинских беспилотников на Белгород погиб один человек, еще шесть ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По данным Гладкова, погибший мужчина скончался на месте. Среди пострадавших две женщины и трое мужчин, у них диагностированы осколочные ранения. Позже губернатор уточнил, что всех раненых доставили в медучреждения, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Кроме того, губернатор сообщил, что в ходе атаки было повреждено шесть домовладений. Сейчас на местах разрушений работают оперативные службы.
16 июля Гладков сообщил, что мужчина погиб на месте при ударе украинского беспилотника по автомобилю в районе хутора Первомайский Волоконовского района. Как уточнил глава области, выжившего мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и баротравмой. Далее он будет лечиться амбулаторно. Дрон также нанес повреждения автомобилю.