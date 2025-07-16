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При атаке ВСУ на Белгород погиб один человек

Ведомости

При атаке украинских беспилотников на Белгород погиб один человек, еще шесть ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным Гладкова, погибший мужчина скончался на месте. Среди пострадавших две женщины и трое мужчин, у них диагностированы осколочные ранения. Позже губернатор уточнил, что всех раненых доставили в медучреждения, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Кроме того, губернатор сообщил, что в ходе атаки было повреждено шесть домовладений. Сейчас на местах разрушений работают оперативные службы.

16 июля Гладков сообщил, что мужчина погиб на месте при ударе украинского беспилотника по автомобилю в районе хутора Первомайский Волоконовского района. Как уточнил глава области, выжившего мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и баротравмой. Далее он будет лечиться амбулаторно. Дрон также нанес повреждения автомобилю.

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