По данным Гладкова, погибший мужчина скончался на месте. Среди пострадавших две женщины и трое мужчин, у них диагностированы осколочные ранения. Позже губернатор уточнил, что всех раненых доставили в медучреждения, их состояние оценивается как средней степени тяжести.