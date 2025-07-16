Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на военных ВСУ
Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки советских солдат на военных вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Садовый рассказал, что во Львове завершили эксгумацию захоронений на Холме Славы. Там было обнаружено 355 останков. По его информации, всех их перезахоронят на Голосковском кладбище.
Он отметил, что во время эксгумации специалисты обнаружили несоответствие в количестве плит и захоронений, а также очень мало сопроводительного материала. Садовый добавил, что металлические гирлянды из колонн передали в музей «Территория террора». Туда же передадут конструкцию Вечного огня.
В ходе второго раунда российско-украинских переговоров, который состоялся 2 июня в Турции, стороны достигли договоренности о передаче Украине 6000 тел солдат и офицеров. Москва и Киев также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.
Первый этап масштабного обмена состоялся 9 июня. Точное число военных, вошедших в обменные списки в рамках первого этапа, не раскрывалось.