В Минобороны заявили о готовящейся провокации Киева в ДНР с применением аммиака
Украинские власти планируют новую провокацию, намереваясь взорвать 550 т аммиака в Новотроицком (ДНР). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев.
Согласно данным российской разведки от 3 июля, украинские военные разместились на территории стратегически важного аммиачного хранилища. Этот объект повышенной опасности, согласно международным нормам, не может использоваться для военных нужд. Подтверждением нарушения стал обнародованный Ртищевым слайд оригинального письма представителя «Укрхимтранс-аммиак» о размещении военного оборудования.
По словам Ртищева, указанное предприятие относится к объектам первой категории опасности, при этом в случае его повреждения в результате военных действий может произойти выброс в окружающую среду свыше 550 т жидкого аммиака.
«Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении нашей стране репутационного ущерба», – заявил начальник войск РХБЗ.
На брифинге Ртищев акцентировал внимание, что украинские власти при активной поддержке западных стран продолжают применять ранее разработанную тактику «химического пояса». Данная тактика предполагает размещение и последующий подрыв емкостей с опасными химическими веществами на направлениях наступления российских подразделений.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Киев о возможных последствиях провокаций с применением «грязной бомбы». В своем Telegram-канале он четко обозначил, что в таком случае Россией будет рассмотрен вариант применения тактического ядерного оружия в качестве ответной меры.