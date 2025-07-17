В Кремле не слышали заявления Орбана о границах и населении Украины

9 июля Орбан заявил, что лидерам европейских стран придется признать, что Украина и Евросоюз потерпели поражение в конфликте с РФ. По его словам, «поражение» Евросоюза в перспективе будет иметь последствия для политики, а пока оно отражается на экономике. Венгерский премьер-министр также подчеркнул, что российско-украинский конфликт невозможно решить на передовой, его можно завершить только дипломатическим путем.