В Кремле не слышали заявления Орбана о границах и населении Украины
В Кремле не знают о заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости определить, каковы границы и население Украины и «что она такое». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не видел такого заявления господина Орбана, поэтому я не могу его прокомментировать», – сказал он.
17 июля Орбан в социальной сети Х написал: «Мы должны определить Украину – каковы ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится». Премьер-министр Венгрии призвал к прекращению огня и завершению боевых действий.
9 июля Орбан заявил, что лидерам европейских стран придется признать, что Украина и Евросоюз потерпели поражение в конфликте с РФ. По его словам, «поражение» Евросоюза в перспективе будет иметь последствия для политики, а пока оно отражается на экономике. Венгерский премьер-министр также подчеркнул, что российско-украинский конфликт невозможно решить на передовой, его можно завершить только дипломатическим путем.
4 июля Орбан сказал, что большинство граждан стран Евросоюза выступили бы против вступления Украины в союз, если бы вопрос выносился на общенародное голосование.