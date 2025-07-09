Орбан: европейским лидерам придется признать поражение Украины в конфликте с РФ

«Наступит горький момент, когда европейским лидерам, за исключением нас и словаков, придется признать, что они придерживались неверной стратегии и именно поэтому потерпели поражение. Итак, я думаю, Евросоюз уже проиграл эту войну, а Украина держится на фронте, хотя и отступает, но, думаю, Украина тоже проиграла», – заявил он.