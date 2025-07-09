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Орбан: европейским лидерам придется признать поражение Украины в конфликте с РФ

Ведомости

Лидерам европейских стран придется признать, что Украина и Евросоюз потерпели поражение в конфликте с РФ. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.

«Наступит горький момент, когда европейским лидерам, за исключением нас и словаков, придется признать, что они придерживались неверной стратегии и именно поэтому потерпели поражение. Итак, я думаю, Евросоюз уже проиграл эту войну, а Украина держится на фронте, хотя и отступает, но, думаю, Украина тоже проиграла», – заявил он.

По словам Орбана, «поражение» Евросоюза в перспективе будет иметь последствия для политики, а пока оно отражается на экономике. Венгерский премьер-министр также подчеркнул, что российско-украинский конфликт невозможно решить на передовой, его можно завершить только дипломатическим путем.

4 июля Орбан заявил, что большинство граждан стран Евросоюза выступили бы против вступления Украины в союз, если бы вопрос выносился на общенародное голосование. Он напомнил о результатах национального референдума, на котором 95% венгерских граждан, участвовавших в голосовании (более 2 млн человек), высказались против членства Украины в Евросоюзе. Орбан пообещал отстаивать волю своих избирателей в диалоге с европейскими институтами.

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