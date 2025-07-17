Зеленский раскритиковал 50-дневный срок Трампа по урегулированию конфликта
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, 50-дневный срок, который установил глава США Дональд Трамп для урегулирования украинского конфликта, слишком большой. Об этом он заявил в интервью The New York Post.
Тем не менее Зеленский выразил благодарность Трампу за поддержку антироссийских санкций.
14 июля Трамп пригрозил введением «очень жестких пошлин» в случае, если украинский конфликт не будет урегулирован за 50 дней. Речь о как минимум 100%-ных тарифах на товары из России и ее торговых партнеров. Кроме того, президент США объявил, что между США, НАТО и Украиной заключена сделка, согласно которой страны – члены альянса будут закупать американское оружие и отправлять его Киеву. В частности, американский лидер анонсировал отправку 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.