В России проверено более 4 млн биометрических данных мигрантов

С 1 июля операторы мобильной связи больше не смогут оказывать услуги иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не предоставили в салоне данные о подтверждении личности (IMEI и биометрия) и не расторгли лишние договоры на сим-карты (их должно быть не большее 10). Сам закон, запрещающий заключать договор об услугах мобильной связи с иностранцами без подтверждения личности, вступил в силу с января, операторы должны были проверить ранее заключенные договоры и при необходимости их расторгнуть к 1 июля.