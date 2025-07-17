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В России проверено более 4 млн биометрических данных мигрантов

Ведомости

Совет безопасности РФ собрал и проверил в режиме реального времени более 4 млн биометрических данных иностранцев. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии. 

В ходе заседания участники обсудили ход эксперимента по апробации новых правил въезда и выезда иностранцев, который проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области.

По словам Медведева, следующий важный шаг в рамках инициативы заключается в формировании цифрового профиля иностранного гражданина. Он считает, что это может помочь эффективно контролировать ситуацию в миграционной сфере, а также даст возможность установить место пребывания мигранта в любой момент времени.

С 1 июля операторы мобильной связи больше не смогут оказывать услуги иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не предоставили в салоне данные о подтверждении личности (IMEI и биометрия) и не расторгли лишние договоры на сим-карты (их должно быть не большее 10). Сам закон, запрещающий заключать договор об услугах мобильной связи с иностранцами без подтверждения личности, вступил в силу с января, операторы должны были проверить ранее заключенные договоры и при необходимости их расторгнуть к 1 июля.

23 мая президент Владимир Путин подписал закон о проведении в Москве и области эксперимента по регистрации мигрантов через мобильное приложение. Эксперимент начнется 1 сентября и продлится до 2029 г. В его рамках иностранные граждане должны будут зарегистрироваться в специализированном приложении и передавать МВД данные о своем местонахождении. При попытке обхода контроля мигранты будут подлежать высылке из страны.

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