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Путин разрешил получать паспорта России в Абхазии и Южной Осетии

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющих получать внутренние российские паспорта на территории Абхазии и Южной Осетии. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ главы государства действует до 1 августа 2028 г. включительно.

17 мая Путин подписал указ, упрощающий условия получения гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Согласно нему, граждане республик могут подать заявление о приеме в гражданство России в соответствии с соглашениями об урегулировании вопросов двойного гражданства. Документы с Южной Осетией и Абхазией были подписаны в 2021 и 2022 гг.

Из обязательных требований к заявителям был исключен пункт о постоянном проживании в РФ со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в российское гражданство в течение пяти лет. Граждане Абхазии и Южной Осетии могут подать заявление в дипломатическое представительство России в странах.

В марте Путин провел встречу с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. На переговорах Гунба напомнил о ратификации соглашения о российском гражданстве для жителей страны и необходимости упростить механизм оформления. По его словам, более 70% населения уже имеют российское гражданство, остальные хотят получить его. Российский глава подтвердил продолжение программы и дал поручения для ускорения процесса.

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