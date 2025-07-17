Путин разрешил получать паспорта России в Абхазии и Южной Осетии
Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющих получать внутренние российские паспорта на территории Абхазии и Южной Осетии. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Указ главы государства действует до 1 августа 2028 г. включительно.
17 мая Путин подписал указ, упрощающий условия получения гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Согласно нему, граждане республик могут подать заявление о приеме в гражданство России в соответствии с соглашениями об урегулировании вопросов двойного гражданства. Документы с Южной Осетией и Абхазией были подписаны в 2021 и 2022 гг.
Из обязательных требований к заявителям был исключен пункт о постоянном проживании в РФ со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в российское гражданство в течение пяти лет. Граждане Абхазии и Южной Осетии могут подать заявление в дипломатическое представительство России в странах.
В марте Путин провел встречу с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. На переговорах Гунба напомнил о ратификации соглашения о российском гражданстве для жителей страны и необходимости упростить механизм оформления. По его словам, более 70% населения уже имеют российское гражданство, остальные хотят получить его. Российский глава подтвердил продолжение программы и дал поручения для ускорения процесса.