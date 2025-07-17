Путин разрешил получать паспорта России в Абхазии и Южной Осетии

Из обязательных требований к заявителям был исключен пункт о постоянном проживании в РФ со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в российское гражданство в течение пяти лет. Граждане Абхазии и Южной Осетии могут подать заявление в дипломатическое представительство России в странах.