ЕС ввел меры по защите членов союза от запущенных Россией разбирательств

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия проведет анализ влияния новых санкций на экономику страны и в случае необходимости примет меры для защиты национальных интересов. Грушко не исключил также возможных ответных действий со стороны Москвы, включая полное прекращение торгового оборота с Евросоюзом.