ЕС ввел меры по защите членов союза от запущенных Россией разбирательств
Евросоюз (ЕС) в рамках 18-го пакета санкций против России ввел меры по защите стран – членов объединения от инициированных российскими компаниями и частными лицами в рамках двусторонних инвестиционных договоров судебных процедур. Об этом сказано в заявлении совета ЕС.
18 июля Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет антироссийских ограничительных мер. Санкции коснутся 14 физических и 41 юридических лиц. Среди новых мер – корректировка ценового коридора на российскую нефть, банковские ограничения, рестрикции в отношении инфраструктуры «Северных потоков» и др.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия проведет анализ влияния новых санкций на экономику страны и в случае необходимости примет меры для защиты национальных интересов. Грушко не исключил также возможных ответных действий со стороны Москвы, включая полное прекращение торгового оборота с Евросоюзом.