Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет антироссийских санкций

18 июля послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России. Ограничения, введенные в его рамках, запрещают все операции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Кроме того, они также ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».