Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет антироссийских санкций
Совет Европейского союза одобрил 18-й пакет антироссийских санкций. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юрлицо. Об этом говорится в соответствующем заявлении совета.
Предполагается, что новые ограничения должны будут нанести удар по энергетическому, банковскому и военному секторам России, а также по торговле с ЕС.
18 июля послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России. Ограничения, введенные в его рамках, запрещают все операции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Кроме того, они также ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
ЕС также трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена составит $47,6 за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев, с возможностью внесения специальных изменений.