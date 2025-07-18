Блок НАТО обвинил Россию в кибератаках
Блок НАТО обвинил Россию в том, что она якобы представляет угрозу для стран альянса в киберпространстве. Это следует из соответствующего заявления альянса.
В сообщении говорится, что Эстония, Франция, Великобритания и США приписали российской военной разведке злонамеренную киберактивность, якобы направленную против нескольких стран НАТО и Украины.
В сообщении не уточняется, о каких именно эпизодах идет речь. При этом в альянсе заявили о готовности использовать имеющиеся возможности для защиты от киберугроз.
18 июля Великобритания ввела санкции против 18 граждан России, якобы причастных к кибератакам. Рестрикции коснулись сотрудников подразделений Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Согласно формулировке в списке рестрикций, их действия были направлены на «подрыв целостности, процветания или безопасности Соединенного Королевства либо другого государства». С той же формулировкой в списке фигурирует и 161‑й Центр подготовки специалистов особого назначения.
Великобритания также ввела санкции против российского информационного агентства «Африканская инициатива» и его руководителей. Всего Соединенное Королевство добавило в санкционный список по России еще 23 позиции.