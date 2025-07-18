Посол Германии: использование «Северных потоков» будет практически невозможно

Комментируя предложение премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера запустить газопроводы, дипломат указал, что политик имеет право на свои политические взгляды, но в этом вопросе он не совпадает во мнениях с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и членами правительства.