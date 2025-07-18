Посол Германии: использование «Северных потоков» будет практически невозможно
Использование трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в будущем будет практически невозможно из-за нововведений в европейском законодательстве. Об этом заявил RTVI посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф.
Комментируя предложение премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера запустить газопроводы, дипломат указал, что политик имеет право на свои политические взгляды, но в этом вопросе он не совпадает во мнениях с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и членами правительства.
«Теперь все понимают, какова была природа этого проекта. И я думаю, что, учитывая политические обстоятельства на нашем континенте, очень немногие страны готовы будут вернуться к этому», – отметил он.
18 июля Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет санкций против России. Ограничения коснутся 14 физических лиц и 41 юридического лица. Среди новых мер – корректировка ценового коридора на российскую нефть, банковские ограничения, рестрикции в отношении инфраструктуры «Северных потоков» и др.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что Россия проведет анализ влияния санкций на экономику страны и при необходимости примет меры для защиты национальных интересов. Он допустил возможные ответные действия со стороны Москвы, включая полное прекращение торгового оборота с Евросоюзом.