Лукашенко поставил задачу по уборке урожая со словами «умри, но сделай»
Урожай в Белоруссии должен быть убран по принципу «умри, но сделай». Такую задачу поставил президент республики Александр Лукашенко во время селекторного совещания по вопросам уборочной кампании.
«План составили – хоть умри, но сделай. Контролировать в этом году будем очень принципиально, но не обижая людей», – подчеркнул Лукашенко.
Президент государства отметил, что уровень подготовки и работы руководителей в 2025 г. в хозяйствах и на уровне власти гораздо выше, чем было ранее. При этом он обратил внимание на недостатки, в частности акцентировал внимание на необходимости решить кадровый вопрос с привлечением механизаторов на период уборочной кампании. Лукашенко также призвал не допускать потерь зерна на полях и к бережному отношению, своевременному обслуживанию и ремонту техники.
28 мая президент Белоруссии поставил задачу вырастить достаточное количество картофеля, которого хватит жителям республики и России. До этого Лукашенко связал исчезновение картофеля с прилавков страны с ориентацией на российский рынок. В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным он пожаловался на нехватку картофеля из-за поставок в Москву.
10 июня Лукашенко уточнил, что картофель в Белоруссии есть, проблема с ним носила искусственный характер и была вызвана политическими мотивами, поскольку картофель «намеренно придерживали».