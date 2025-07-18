Лукашенко поставил задачу по уборке урожая со словами «умри, но сделай»

Президент государства отметил, что уровень подготовки и работы руководителей в 2025 г. в хозяйствах и на уровне власти гораздо выше, чем было ранее. При этом он обратил внимание на недостатки, в частности акцентировал внимание на необходимости решить кадровый вопрос с привлечением механизаторов на период уборочной кампании. Лукашенко также призвал не допускать потерь зерна на полях и к бережному отношению, своевременному обслуживанию и ремонту техники.