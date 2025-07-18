Министры иностранных дел Турции и Сирии обсудили ситуацию в южной части страны
Главы министерств иностранных дел Турции и Сирии Хакан Фидан и Асад Хасан Аль-Шайбани обсудили ситуацию на юге Сирии в ходе телефонного разговора. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что Анкара заявила Дамаску о своей поддержке.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил лидеру РФ Владимиру Путину, что Турция стремится обеспечить стабильность в Сирии. По его словам, столкновения после вывода сирийских сил безопасности из Эс-Сувейды представляют угрозу для региона и важно, чтобы Израиль не нарушал суверенитет арабской республики.
17 июля Эрдоган заявлял, что Анкара продолжит придерживаться политики защиты территориальной целостности Сирии и не допустит ее разделения. Тогда же он резко высказался в адрес Израиля, назвав его «террористическим государством».