Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Министры иностранных дел Турции и Сирии обсудили ситуацию в южной части страны

Ведомости

Главы министерств иностранных дел Турции и Сирии Хакан Фидан и Асад Хасан Аль-Шайбани обсудили ситуацию на юге Сирии в ходе телефонного разговора. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что Анкара заявила Дамаску о своей поддержке.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил лидеру РФ Владимиру Путину, что Турция стремится обеспечить стабильность в Сирии. По его словам, столкновения после вывода сирийских сил безопасности из Эс-Сувейды представляют угрозу для региона и важно, чтобы Израиль не нарушал суверенитет арабской республики.

17 июля Эрдоган заявлял, что Анкара продолжит придерживаться политики защиты территориальной целостности Сирии и не допустит ее разделения. Тогда же он резко высказался в адрес Израиля, назвав его «террористическим государством». 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных