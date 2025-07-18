Министры иностранных дел Турции и Сирии обсудили ситуацию в южной части страны

Главы министерств иностранных дел Турции и Сирии Хакан Фидан и Асад Хасан Аль-Шайбани обсудили ситуацию на юге Сирии в ходе телефонного разговора. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.