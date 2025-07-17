Эрдоган: Турция не допустит разделения Сирии
Анкара продолжит придерживаться политики защиты территориальной целостности Сирии и не допустит ее разделения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сообщил в обращении к нации. Выступление опубликовано на его странице в соцсети Х.
«Защита территориальной целостности соседней с нами Сирии – наша основная политика. Мы не давали и не дадим согласия на разделение Сирии», – подчеркнул турецкий лидер.
В своей речи Эрдоган также резко высказался в адрес Израиля, назвав его «террористическим государством». Он обвинил Тель-Авив в нарушении международных норм и в нанесении неправомерных ударов по территории Сирии, заявив, что «Израиль не признает закон, право и принципы».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о демилитаризации территории от Голанских высот до Друзских гор в Сирии.
По его словам, прекращение огня на юге Сирии и отвод сирийских войск к Дамаску стали результатом силовых действий Израиля. Премьер-министр добавил, что Израиль продолжит защищать свои интересы и безопасность друзского населения в арабской республике.
15 июля власти Израиля приказали атаковать сирийскую армию в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде, которые привели к блокированию автодороги, соединяющей регион с Дамаском. На следующий день израильские военные два раза нанесли удар по зданию генштаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске.