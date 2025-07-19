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Форум «Армия-2025» решили перенести

Ведомости

Международный военно-технический форум «Армия–2025» не состоится в августе, мероприятие переносится на более поздний срок. Эту информацию ТАСС подтвердили в компании «Международные конгрессы и выставки».

Форум был запланирован на 11–14 августа 2025 г. в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке. Ранее на этой неделе «Коммерсантъ» и «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что Минобороны РФ отказалось от его проведения. Даты проведения исчезли с сайта форума, а его анонс – с сайта «Патриота».

Впервые форум «Армия», задуманный как масштабная выставка достижений оборонного комплекса России, прошел 16–19 июня 2015 г. на базе еще строящегося тогда КВЦ «Патриот». Только в первый день его посетили более 50 000 человек.

В 2024 г. в форуме приняли участие делегации более 80 стран, 35 из которых представляли главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов. В 2025 г. в мероприятии должны были принять участие свыше 1500 российских и иностранных делегаций с более 28 000 экспонатов.

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