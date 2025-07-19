Форум «Армия-2025» решили перенести

Форум был запланирован на 11–14 августа 2025 г. в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке. Ранее на этой неделе «Коммерсантъ» и «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что Минобороны РФ отказалось от его проведения. Даты проведения исчезли с сайта форума, а его анонс – с сайта «Патриота».