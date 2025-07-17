Чем известен форум «Армия»

В 2016 г. форум проходил уже шесть дней – с 6 по 11 сентября, его за это время посетили более 500 000 человек. В 2017-2023 гг. также длился по шесть дней. В рамках «Армии-2017» были подписаны 23 госконтракта и три соглашения с 17 предприятиями отечественного ОПК на общую сумму более 170 млрд руб. В Минобороны подчеркивали, что все 600 приобретенных новых образцов вооружений прошли апробацию в Сирии. На мероприятии побывали более 560 000 человек. В 2018 г. сумма госконтрактов снизилась до 130 млрд руб., ВС РФ получили более 600 единиц техники. Тогда площадки «Армии» осмотрели свыше 1 млн человек.