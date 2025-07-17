Чем известен форум «Армия»По данным СМИ, в этом году мероприятие проводиться не будет
Минобороны России отказалось от проведения XI международного военно-технического форума «Армия», сообщили 16 июля «Коммерсантъ» и «Известия» со ссылкой на источники. Мероприятие должно было пройти 11-14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке. Даты проведения исчезли с сайта форума, а его анонс – с сайта «Патриота».
Впервые форум «Армия», задуманный как масштабная выставка достижений оборонного комплекса России, прошел 16-19 июня 2015 г. на базе еще строящегося тогда КВЦ «Патриот». Общая территория центра – 660 000 кв. м, площадь экспозиции в павильонах – 45 000 кв. м, на улице – 120 000 кв. м. Форум, по задумке организаторов, должен был помочь укрепить международное военно-техническое сотрудничество и патриотическое воспитание российской молодежи, а также положительно сказаться на имидже Вооруженных сил РФ.
Тогда корпорация «МиГ» продемонстрировала корабельный истребитель МиГ-29К и модель многофункционального истребителя МиГ-35, а концерн «Алмаз-Антей» – свыше 80 образцов продукции военного назначения, включая зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э» и «Оса-АКМ1», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска- М1» и др.
В 2016 г. форум проходил уже шесть дней – с 6 по 11 сентября, его за это время посетили более 500 000 человек. В 2017-2023 гг. также длился по шесть дней. В рамках «Армии-2017» были подписаны 23 госконтракта и три соглашения с 17 предприятиями отечественного ОПК на общую сумму более 170 млрд руб. В Минобороны подчеркивали, что все 600 приобретенных новых образцов вооружений прошли апробацию в Сирии. На мероприятии побывали более 560 000 человек. В 2018 г. сумма госконтрактов снизилась до 130 млрд руб., ВС РФ получили более 600 единиц техники. Тогда площадки «Армии» осмотрели свыше 1 млн человек.
К 2019 г. число представленных на форуме иностранных государств достигло 120 по сравнению с 70 в 2015 г. За шесть дней мероприятие посетил 1 млн человек, было подписано 46 государственных контрактов на общую сумму более 1 трлн руб. В 2020 г., несмотря на пандемию коронавируса, в форуме приняли участие 1500 предприятий, представивших более 28 000 экспонатов, а на полигоне Ашулук в Астраханской области впервые прошли мероприятия, связанные с практической демонстрацией возможностей ПВО в борьбе с беспилотниками. Сумма заключенных госконтрактов тогда превысила 1,16 трлн руб. Общая площадь статической экспозиции выросла на 60 000 кв. м по сравнению с 2020 г., превысив 320 000 кв. м.
В 2021 г. форум посетили рекордные 1,7 млн человек, в нем приняли участие делегации из 117 стран, 36 из них – высокого уровня. В экспозиции были представлены 60 иностранных компаний и организаций из Индии, Китая, Латвии, Нидерландов, Белоруссии, Пакистана, Франции, Саудовской Аравии, Турции и др. Минобороны тогда заключило контракты на сумму более 500 млрд руб. на поставку 1300 новых и 150 единиц отремонтированной и модернизированной техники. В частности, были закуплены крупные партии ракет другого гиперзвукового комплекса – «Кинжал».
На «Армии-2022» были также подписаны госконтракты на 500 млрд руб. Тогда стало известно, что Минобороны закупит танки Т-90МС «Прорыв», а ВМФ – противокорабельные самонаводящиеся крылатые ракеты «Оникс». Число международных встреч в рамках форума достигло 160. В рамках «Армии-2023» было представлено около 28 500 экспонатов от 1500 российских и зарубежных организаций, впервые на форуме были показаны модернизированный истребитель Су-30СМ2, самолеты пятого поколения Су-57 и истребители-бомбардировщики Су-34 с новыми видами оснащения.
В 2024 г. форум проводился снова три дня (с 12 по 14 августа), в нем приняли участие делегации более 80 стран, 35 из которых представляли главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов. Белоруссия, Иран, Индия и Китай сформировали национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий. Всего на выставке более 1000 отечественных и зарубежных предприятий и организаций разместили свыше 20 000 образцов продукции военного и двойного назначения. Участие приняли более 120 иностранных компаний, было проведено свыше 20 двусторонних встреч с иностранными партнерами.
Программа мероприятия, отмечало тогда Минобороны, была построена c акцентом на деловой характер и выполнение задач специальной военной операции. Среди вооружений были представлены БМП-2М с боевым отделением «Бережок», танки Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Флокс», 152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва», береговой ракетный комплекс «Бастион», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и др.
На полях форума были подписаны и вручены госконтракты на сумму более 500 млрд руб. В результате выполнения контрактов ВС РФ должны были получить свыше 500 единиц основных образцов вооружения и техники и около 1 млн средств поражения различного калибра.
В 2025 г. в форуме должны были принять участие свыше 1500 российских и иностранных делегаций с более 28 000 экспонатов, сообщалось на официальном сайте.