Алиев сообщил о подготовке иска против России по крушению самолета AZAL

Самолет AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 г. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Алиев сообщал о внешнем воздействии на воздушное судно во время нахождения в воздушном пространстве России. По его словам, это привело к потере управления. Президент РФ Владимир Путин приносил извинения в связи с тем, что инцидент «произошел в воздушном пространстве России».