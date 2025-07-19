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Алиев сообщил о подготовке иска против России по крушению самолета AZAL

Ведомости

Азербайджан собирается подать в международные судебные инстанции документы против России в связи с крушением пассажирского самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном медиафоруме в городе Ханкенди.

Алиев уточнил, что генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев направляет запросы главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, но в ответ приходит только формулировка «следствие продолжается». Он назвал такую позицию контрпродуктивной.

«Расследование катастрофы малазийского Boeing продолжалось более десяти лет. Азербайджан тоже готов ждать столько, сколько потребуется», – подчеркнул президент республики.

По его словам, Баку также настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при авиакатастрофе.

Самолет AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 г. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Алиев сообщал о внешнем воздействии на воздушное судно во время нахождения в воздушном пространстве России. По его словам, это привело к потере управления. Президент РФ Владимир Путин приносил извинения в связи с тем, что инцидент «произошел в воздушном пространстве России».

4 февраля 2025 г. был обнародован предварительный отчет по расследованию крушения. Согласно нему, при выполнении рейса был зафиксирован звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Далее фиксируется повторный удар. На борту стал заканчиваться кислород и пассажиры начали терять сознание. Командир решил следовать на запасной аэродром Актау, но там при столкновении с землей лайнер разрушился и частично сгорел.

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