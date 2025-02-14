МИД: попытки ухудшить отношения РФ и Баку из-за крушения лайнера AZAL провалятся

«Очень многие хотят в этом половить какую-то свою удачу, а она не будет удачей, потому что попытки вбить клинья между народами, странами, у которых такая совместная история и зона ответственности, в том числе региональная, такие перспективы развития, обречены на провал», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).