Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

МИД: попытки ухудшить отношения РФ и Баку из-за крушения лайнера AZAL провалятся

Ведомости

Попытки использовать крушение пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) для ухудшения отношений России и Азербайджана обречены на провал. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в России понимают, что эту трагедию переживают остро как в Баку, так и в Москве.

«Очень многие хотят в этом половить какую-то свою удачу, а она не будет удачей, потому что попытки вбить клинья между народами, странами, у которых такая совместная история и зона ответственности, в том числе региональная, такие перспективы развития, обречены на провал», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).

Крушение самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный, произошло 25 декабря 2024 г. вблизи казахстанского города Актау. На борту лайнера находились пять членов экипажа и 62 пассажира, 38 человек погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет во время нахождения в российском воздушном пространстве подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления.

4 февраля минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию авиакатастрофы. На следующий день азербайджанское агентство APA писало о намерении Азербайджана обратиться в международный суд после публикации предварительного отчета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия внимательно изучит этот отчет. В Росавиации, в свою очередь, отметили, что он носит предварительный характер и не содержит выводов о причинах случившегося.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных