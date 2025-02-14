МИД: попытки ухудшить отношения РФ и Баку из-за крушения лайнера AZAL провалятся
Попытки использовать крушение пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) для ухудшения отношений России и Азербайджана обречены на провал. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в России понимают, что эту трагедию переживают остро как в Баку, так и в Москве.
«Очень многие хотят в этом половить какую-то свою удачу, а она не будет удачей, потому что попытки вбить клинья между народами, странами, у которых такая совместная история и зона ответственности, в том числе региональная, такие перспективы развития, обречены на провал», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).
Крушение самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный, произошло 25 декабря 2024 г. вблизи казахстанского города Актау. На борту лайнера находились пять членов экипажа и 62 пассажира, 38 человек погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет во время нахождения в российском воздушном пространстве подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления.
4 февраля минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию авиакатастрофы. На следующий день азербайджанское агентство APA писало о намерении Азербайджана обратиться в международный суд после публикации предварительного отчета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия внимательно изучит этот отчет. В Росавиации, в свою очередь, отметили, что он носит предварительный характер и не содержит выводов о причинах случившегося.