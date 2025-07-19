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Bloomberg: Зеленский провел перестановки в правительстве ради расположения Трампа

Ведомости

Кадровая перестановка в правительстве Украины направлена на укрепление позиций лояльных украинскому лидеру Владимиру Зеленскому чиновников, способных найти общий язык с президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg.

Новый премьер-министр Юлия Свириденко, ранее занимавшая пост министра экономики, сыграла ключевую роль в соглашении с США о доступе к украинским природным ресурсам, отмечает издание. Договоренность, достигнутая после сложных переговоров, стала одной из немногих дипломатических побед Трампа в урегулировании конфликта с Россией.

Свириденко удалось смягчить изначально жесткие требования США. Ее назначение соответствует стилю Зеленского, предпочитающего опираться на узкий круг доверенных лиц.

В числе других повышений – назначение Тараса Качки, участвовавшего в переговорах по ресурсам, заместителем премьера по вопросам евроинтеграции. Также рассматривалась кандидатура Рустема Умерова на пост посла в США, но выбор пал на Ольгу Стефанишину, имеющую опыт работы с американскими партнерами.

Свириденко была утверждена на должность премьер-министра Украины 17 июля. За ее назначение проголосовали 262 депутата, против высказались 22.

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