Bloomberg: Зеленский провел перестановки в правительстве ради расположения Трампа

В числе других повышений – назначение Тараса Качки, участвовавшего в переговорах по ресурсам, заместителем премьера по вопросам евроинтеграции. Также рассматривалась кандидатура Рустема Умерова на пост посла в США, но выбор пал на Ольгу Стефанишину, имеющую опыт работы с американскими партнерами.