Газета
Телеграм
Главная / Авто /

Путин: РФ может утратить суверенитет, если не будет производить свои автомобили

Ведомости

Россия не может отказаться от производства собственных автомобилей, так как утратит конкурентоспособность, а после – и суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Если мы будем все покупать за нефть и газ, <...> то Россия утратит конкурентоспособность, а за ней – и суверенитет», – сказал он.

Путин рассказал, что отечественный автопром развивался поэтапно. К 2022 г., когда зарубежные производители решили уйти с российского рынка, уровень технологической культуры в РФ уже был достаточно высокий, заявил президент.

15 января президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что в 2026 г. компания планирует представить новый бренд коммерческих автомобилей. В него будут выведены существующие компактные фургоны Lada и новые модели, созданные в кооперации с партнерами.

Наиболее популярной коммерческой моделью «АвтоВАЗа» в прошлом году оказался фургон на базе Lada Granta, продажи которого выросли в 1,7 раза до 6470 шт. Он занял пятую строчку десятки лидеров продаж. Следом за ним, на 6-м месте, коммерческая версия Largus. Ее продажи подскочили почти в 9 раз до 4988 шт., из-за того что в 2023 г. производство этой модели еще не было восстановлено. Суммарно продукция «АвтоВАЗа» в 2024 г. была на 3-м месте в коммерческом сегменте после группы ГАЗ и УАЗа. Он напоминает, что у Lada самая многочисленная товаропроводящая сеть среди автопроизводителей в России (338 дилеров), что даст новому бренду компании преимущество в части сервисного обслуживания техники.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных