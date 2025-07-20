Путин: РФ может утратить суверенитет, если не будет производить свои автомобили

Наиболее популярной коммерческой моделью «АвтоВАЗа» в прошлом году оказался фургон на базе Lada Granta, продажи которого выросли в 1,7 раза до 6470 шт. Он занял пятую строчку десятки лидеров продаж. Следом за ним, на 6-м месте, коммерческая версия Largus. Ее продажи подскочили почти в 9 раз до 4988 шт., из-за того что в 2023 г. производство этой модели еще не было восстановлено. Суммарно продукция «АвтоВАЗа» в 2024 г. была на 3-м месте в коммерческом сегменте после группы ГАЗ и УАЗа. Он напоминает, что у Lada самая многочисленная товаропроводящая сеть среди автопроизводителей в России (338 дилеров), что даст новому бренду компании преимущество в части сервисного обслуживания техники.