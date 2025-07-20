Захарова осудила намерение Франции отменить выходные в честь Дня Победы и Пасхи

Захарова осудила намерение Франции отменить выходные в честь Дня Победы и ПасхиТакие планы французского правительства связаны с намерением сократить дефицит бюджета
Французские власти готовы жертвовать христианством и Победой во Второй мировой: Париж хочет забыть два символа «культуры, достоинства и нравственности» французского государства и народа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала в своем Telegram-канале инициативу премьер-министра страны Франсуа Байру. Политик анонсировал новую «антисоциальную меру», подающуюся в русле «непопулярных реформ», указала Захарова. Речь идет о предложении премьера отменить два праздничных дня в году, сделав их рабочими. На этой неделе в рамках представления законопроекта бюджета на 2026 г. в пример он привел Пасхальный понедельник и День Победы, который празднуется во Франции 8 мая. По его словам «их отмена принесет казне миллиарды евро».
«Отмена празднования Дня завершения войны в Европе – настоящий плевок в лицо французским ветеранам, которых еще недавно президент Франции Эммануэль Макрон, выходит, лицемерно поздравлял по случаю годовщины Победы», – написала Захарова.
Байру 15 июля также заявил, что во Франции в следующем году увеличатся налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы уменьшить дефицит бюджета. Он отмечал, что республика находится «на краю пропасти» из-за роста госдолга и стала зависима от государственных расходов. Если не предпринять меры, то в 2029 г. процентные расходы на обслуживание долга взлетят до 100 млрд евро, говорил премьер-министр.