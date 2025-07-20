Захарова осудила намерение Франции отменить выходные в честь Дня Победы и Пасхи

Таким образом она прокомментировала в своем Telegram-канале инициативу премьер-министра страны Франсуа Байру. Политик анонсировал новую «антисоциальную меру», подающуюся в русле «непопулярных реформ», указала Захарова. Речь идет о предложении премьера отменить два праздничных дня в году, сделав их рабочими. На этой неделе в рамках представления законопроекта бюджета на 2026 г. в пример он привел Пасхальный понедельник и День Победы, который празднуется во Франции 8 мая. По его словам «их отмена принесет казне миллиарды евро».