В Иране объявили 23 июля выходным днем для экономии воды и электричества
Правительство Ирана объявило 23 июля выходным днем в Тегеране в целях экономии воды и электричества, сообщила официальный представитель кабмина Фатеме Мохаджерани в социальной сети Х.
«Это возможность отдохнуть, совершить короткую поездку или провести время с семьей, конечно же, соблюдая меры безопасности и энергосбережения», – добавила она.
53 города в Иране столкнулись с дефицитом питьевой воды. Эта ситуация возникла из-за засухи, которая наблюдается пятый год подряд, сообщало агентство Tasnim.
20 июля президент России Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы ядерной программы Ирана.
В тот же день стало известно, что Иран и европейская тройка (Великобритания, Франция и Германия) договорились возобновить переговоры по ядерной программе.