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Telegraph: Лондон хочет объявить «50-дневную кампанию» по вооружению Украины

Ведомости

Министр обороны Великобритании Джон Хили намерен призвать к «50-дневной кампании» по вооружению Украины на встрече союзников Киева 21 июля. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, Хили будет настаивать на усилении Западом военной поддержки Украины, чтобы сподвигнуть Россию сесть за стол переговоров.

14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил, что введет «очень жесткие пошлины» в случае, если украинский конфликт не будет урегулирован за 50 дней. Речь идет о как минимум 100%-ных тарифах на товары из России и ее торговых партнеров. Президент США также объявил, что между США, НАТО и Украиной заключена сделка, согласно которой страны – члены альянса будут закупать американское оружие и отправлять его Киеву. В частности, Трамп анонсировал отправку 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

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