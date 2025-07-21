Telegraph: Лондон хочет объявить «50-дневную кампанию» по вооружению Украины

14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил, что введет «очень жесткие пошлины» в случае, если украинский конфликт не будет урегулирован за 50 дней. Речь идет о как минимум 100%-ных тарифах на товары из России и ее торговых партнеров. Президент США также объявил, что между США, НАТО и Украиной заключена сделка, согласно которой страны – члены альянса будут закупать американское оружие и отправлять его Киеву. В частности, Трамп анонсировал отправку 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.