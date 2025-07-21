Китай пригрозил ответом на 18-й пакет антироссийских санкций
Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов предприятий и финансовых учреждений страны в связи с введением 18-го пакета антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства коммерции Китайской Народной Республики (КНР).
В 18-й пакет рестрикций Евросоюза был включен ряд китайских компаний и финансовых учреждений. В сообщении минкоммерции КНР говорится, что несмотря на «многочисленные переговоры и возражения Китая», ЕС «упорствовал в своей решимости» внести китайские компании в список антироссийских санкций. Были также введены ограничения против двух китайских финансовых учреждений по «ложным» обвинениям.
«Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не имеют основы в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности Организации Объединенных Наций», – сказано в сообщении.
Отмечается также, что европейский подход «нарушает дух консенсуса» между лидерами Китая и ЕС, оказывает серьезное негативное влияние на экономические и торговые отношения Китая и ЕС и на финансовое сотрудничество. Китай призвал Европу немедленно прекратить «неправильную практику листинга китайских компаний и финансовых учреждений».
18 июля послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России. Рестрикции, в том числе, коснулись российской нефти. ЕС трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена будет составлять $47,6 за баррель и станет автоматически корректироваться каждые полгода с возможностью внесения специальных изменений.