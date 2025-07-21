Китай пригрозил ответом на 18-й пакет антироссийских санкций

В 18-й пакет рестрикций Евросоюза был включен ряд китайских компаний и финансовых учреждений. В сообщении минкоммерции КНР говорится, что несмотря на «многочисленные переговоры и возражения Китая», ЕС «упорствовал в своей решимости» внести китайские компании в список антироссийских санкций. Были также введены ограничения против двух китайских финансовых учреждений по «ложным» обвинениям.