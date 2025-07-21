В Госдуме предложили ввести компенсацию за затопленные из-за ливней автомобили

21 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к 9:00 мск на ВДНХ выпало 28 мм осадков, на Балчуге – 39 мм, а в Тушине – 49 мм, что составляет 58% от месячной нормы осадков или пять ведер дождевой воды на один квадратный метр. Он заключил, что на 21 июля в Москве повсеместно выполнена месячная норма по осадкам, в Подмосковье – перевыполнена (в Новом Иерусалиме – почти в два раза).