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В Госдуме предложили ввести компенсацию за затопленные из-за ливней автомобили

Ведомости

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Авторы инициативы в документе обращаются к Мишустину с просьбой поручить профильным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопрос о расширении покрытия полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В частности, они предлагают включить в него компенсации для всех автовладельцев, чьи транспортные средства пострадали из-за затопления во время ливней и других погодных явлений.

Во фракции отметили, что в последние годы в Москве и области, а также ряде других городов РФ увеличились периоды интенсивных ливней, в результате которых под водой оказываются тысячи автомобилей.

Подобное подтопление автомобилей часто приводит к поломкам, повреждениям и полной утрате работоспособности транспортных средств, говорится в документе. В результате владельцы несут значительные материальные убытки.

Сейчас ОСАГО не покрывает убытки, нанесенные погодными условиями. Все расходы по ремонту и восстановлению автомобилей полностью ложатся на собственников. По мнению авторов инициативы, это создает дисбаланс – автовладельцы несут финансовые издержки, но не получают базовой защиты.

Предлагаемые изменения призваны обеспечить справедливую защиту для всех автомобилистов, соответствующих принципу обязательного страхования.

21 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к 9:00 мск на ВДНХ выпало 28 мм осадков, на Балчуге – 39 мм, а в Тушине – 49 мм, что составляет 58% от месячной нормы осадков или пять ведер дождевой воды на один квадратный метр. Он заключил, что на 21 июля в Москве повсеместно выполнена месячная норма по осадкам, в Подмосковье – перевыполнена (в Новом Иерусалиме – почти в два раза).

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