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Юрист Трампа Коул рассказал, как пил водку с Лукашенко

Ведомости

Юрист президента США Дональда Трампа, замспецпосланника по Украине Джон Коул употреблял водку на обеде у белорусского лидера Александра Лукашенко. По итогам того визита глава республики принял решение помиловать 14 заключенных, рассказал юрист изданию Politico.

«Я выпил две рюмки, не вырвало, но третью не стал», – сказал Коул.

Авторы материала подчеркнули, что эта встреча показала изменения в методах Трампа при принятии внешнеполитических решений. Politico уточнило, что президент США привлек множество друзей и союзников в качестве своих посланников. Несмотря на возмущения со стороны критиков американского лидера, эти люди стали более свободно доносить позицию Трампа, избегая бюрократии госдепа.

21 июня Коул сообщал, что заключенные не знали, куда их везут, и были «в восторге», когда узнали о своем освобождении. В тот же день, когда юрист рассказал об освобождении 14 человек в Белоруссии, стало известно, что после пяти лет тюрьмы в республике освободили оппозиционера Сергея Тихановского.

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