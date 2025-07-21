Юрист Трампа Коул рассказал, как пил водку с Лукашенко
Юрист президента США Дональда Трампа, замспецпосланника по Украине Джон Коул употреблял водку на обеде у белорусского лидера Александра Лукашенко. По итогам того визита глава республики принял решение помиловать 14 заключенных, рассказал юрист изданию Politico.
«Я выпил две рюмки, не вырвало, но третью не стал», – сказал Коул.
Авторы материала подчеркнули, что эта встреча показала изменения в методах Трампа при принятии внешнеполитических решений. Politico уточнило, что президент США привлек множество друзей и союзников в качестве своих посланников. Несмотря на возмущения со стороны критиков американского лидера, эти люди стали более свободно доносить позицию Трампа, избегая бюрократии госдепа.