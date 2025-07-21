Юрист Трампа Коул рассказал, как пил водку с Лукашенко

21 июня Коул сообщал, что заключенные не знали, куда их везут, и были «в восторге», когда узнали о своем освобождении. В тот же день, когда юрист рассказал об освобождении 14 человек в Белоруссии, стало известно, что после пяти лет тюрьмы в республике освободили оппозиционера Сергея Тихановского.