Каждый десятый новорожденный в секторе Газа оказался недоношенным
Каждый десятый рожденный в секторе Газа ребенок является недоношенным или имеет недостаточную массу тела, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные больницы «Аш-Шифа». Всего за первое полугодие 2025 г. в анклаве родилось 17 000 детей.
Сообщается, что для соблюдения международных стандартов не хватает оборудования и ресурсов. Младенцев кладут по трое-четверо в одноместный инкубатор, а аппараты ИВЛ и устройства постоянной функциональной диагностики могут перестать работать после отключения электричества, рассказывает врач-педиатр Зияд аль-Масри.
10 июля по меньшей мере 15 человек, включая 10 детей, погибли в результате израильского авиаудара по медицинскому пункту в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Как сообщали местные медики, удар пришелся на очередь из семей, ожидавших помощи и гуманитарных поставок перед открытием учреждения. Работа клиники, управляемой организацией Project Hope, приостановлена.