SpaceX: Илон Маск может вернуться в политику

После ухода из администрации Трампа в конце мая, где он играл ключевую роль в сокращении госаппарата, Маск неоднократно менял свою позицию относительно дальнейшего участия в политике. В мае он заявил о намерении сосредоточиться на Tesla, стартапе xAI и других бизнес-проектах, сократив политические расходы. Однако после публичного конфликта с Трампом Маск раскритиковал президента и республиканцев за налогово-бюджетный пакет, а в июле пообещал создать новую партию для смены состава конгресса. Через несколько недель он сообщил о возвращении к управлению своими пятью компаниями, отметив, что снова работает семь дней в неделю и ночует в офисе, когда дети уезжают.