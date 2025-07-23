SpaceX: Илон Маск может вернуться в политику
В материалах тендерного предложения компании SpaceX Илона Маска появилось предупреждение о том, что миллиардер, возможно, еще не завершил свою политическую деятельность. Об этом пишет Bloomberg.
Согласно документам, изученным Bloomberg, а также информации от осведомленных источников, Маск ранее занимал должность старшего советника президента Дональда Трампа по вопросам эффективности государственного управления и в будущем может вновь взять на себя аналогичные роли, посвящая им значительное время. Компания включила эту формулировку в раздел о рисках в документах, направленных инвесторам. По данным источников, подобное упоминание появилось в подобных предложениях впервые.
После ухода из администрации Трампа в конце мая, где он играл ключевую роль в сокращении госаппарата, Маск неоднократно менял свою позицию относительно дальнейшего участия в политике. В мае он заявил о намерении сосредоточиться на Tesla, стартапе xAI и других бизнес-проектах, сократив политические расходы. Однако после публичного конфликта с Трампом Маск раскритиковал президента и республиканцев за налогово-бюджетный пакет, а в июле пообещал создать новую партию для смены состава конгресса. Через несколько недель он сообщил о возвращении к управлению своими пятью компаниями, отметив, что снова работает семь дней в неделю и ночует в офисе, когда дети уезжают.