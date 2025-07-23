Захарова прокомментировала «российский след» в антикоррупционном бюро Украины

«Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку, пару медведей нужно было из угла вытащить, сопротивляющихся, балалайки должны быть расставленные. Вот это русский след!» – сказала Захарова.