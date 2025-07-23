Захарова прокомментировала «российский след» в антикоррупционном бюро Украины
В ситуации с протестами против лишения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) плохо искали «российский след», с иронией заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Украинская пресса со ссылкой на правоохранителей сообщила, что «российский след» нашли в виде десятирублевых купюр.
«Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку, пару медведей нужно было из угла вытащить, сопротивляющихся, балалайки должны быть расставленные. Вот это русский след!» – сказала Захарова.
По ее словам, речь о ситуации, когда «главное в ходе любого расследования – не выйти на самих себя».
22 июля Верховная рада большинством голосов приняла законопроект, фактически уничтожающий независимость и урезающий полномочия НАБУ и САП. За принятие документа проголосовало 263 депутата, большинство из которых представляли пропрезидентскую фракцию «Слуга народа». До голосования ряд оппозиционных депутатов пытались его сорвать, блокируя трибуну в зале парламента. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый закон.
Вечером того же дня в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые протесты против решения об ограничении полномочий ведомств. Активисты скандировали: «Нет коррупции во власти», «Позор», также они использовали лозунги с нецензурными выражениями.