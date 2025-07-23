Путин подписал закон о расширении применения принудительных работ

Согласно нему, суд наделяется правом назначать принудительные работы как наказание напрямую, без замены лишения свободы. Уточняется, что такая мера будет применяться за преступления небольшой, средней тяжести, а также за тяжкие в случае первичного осуждения. В таком случае осужденный будет находиться в исправительном центре и будет обязан трудиться, а из его заработка будет удерживаться от 5 до 20% в доход государства.