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Путин подписал закон о расширении применения принудительных работ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает расширение применения принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания. Это следует из соответствующего документа.

Согласно нему, суд наделяется правом назначать принудительные работы как наказание напрямую, без замены лишения свободы. Уточняется, что такая мера будет применяться за преступления небольшой, средней тяжести, а также за тяжкие в случае первичного осуждения. В таком случае осужденный будет находиться в исправительном центре и будет обязан трудиться, а из его заработка будет удерживаться от 5 до 20% в доход государства.

Наказание в виде принудительных работ не может назначаться несовершеннолетним, инвалидам I и II групп, беременным женщинам, людям предпенсионного возраста и военнослужащим. Кроме того, принятый закон расширяет перечень лиц, в отношении которых принудительные работы не будут назначаться. В частности, в него включили мужчин, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте до трех лет.

Принудительные работы станут отдельным видом наказания

Политика / Власть

При этом, если осужденный будет уклоняться от выполнения работ или или нарушать соответствующий режим, меру могут заменить на лишение свободы. 

В пояснительной записке говорится, что закон направлен на гуманизацию уголовной политики, усиление превентивной функции наказания и расширение практики назначения мер, не связанных с изоляцией от общества.

8 июля Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому принудительные работы будут считаться отдельным видом наказания, а не альтернативой лишению свободы. Согласно документу, исправительные работы теперь могут быть назначены только тем осужденным, которые имеют основное место работы, в то время как принудительные работы будут выделены как отдельный вид наказания.

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