Daily Mail: сотрудники Пентагона намерены добиваться отставки Хегсета

9 июля CNN со ссылкой на пять знакомых с ситуацией источников сообщал, что Хегсет не поставил Белый дом в известность о том, что он санкционировал паузу в поставках оружия на Украину. Это «вызвало переполох» в администрации президента США Дональда Трампа. По данным телеканала, в феврале 2025 г. Хегсет также приостанавливал поставки американского оружия на Украину, «застав врасплох» высокопоставленных чиновников в сфере нацбезопасности.