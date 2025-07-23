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Daily Mail: сотрудники Пентагона намерены добиваться отставки Хегсета

Ведомости

Несколько сотрудников министерства обороны США собираются опубликовать письмо с требованием об отставке главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, его обвиняют в «политизированных решениях» и создании «атмосферы паранойи» в министерстве. Как пишет Daily Mail, с мая среди высшего и среднего военного руководства, а также гражданских служащих распространяются черновики письма, в котором говорится: «Пусть американская общественность знает, что этот парень понятия не имеет, что он делает».

Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл выступил в защиту Хегсета, назвав письмо «дворцовыми интригами» и «сенсационными сплетнями ведущих СМИ».

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Политика / Международные новости

По словам собеседников газеты, письмо с требованием отставки Хегсета будет обнародовано не раньше следующей недели. Они рассказали, что в письме говорится о хаосе в министерстве из-за невнимательности, нерешительности и непоследовательности Хегсета в решении ряда военных вопросов. Среди них – определение роли, которую вооруженные силы США должны играть в космосе, и установление реалистичных сроков создания системы противоракетной обороны «Золотой купол».

9 июля CNN со ссылкой на пять знакомых с ситуацией источников сообщал, что Хегсет не поставил Белый дом в известность о том, что он санкционировал паузу в поставках оружия на Украину. Это «вызвало переполох» в администрации президента США Дональда Трампа. По данным телеканала, в феврале 2025 г. Хегсет также приостанавливал поставки американского оружия на Украину, «застав врасплох» высокопоставленных чиновников в сфере нацбезопасности.

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