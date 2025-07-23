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Главная / Политика /

Во Франции раскритиковали указ Зеленского об антикоррупционных ведомствах

Ведомости

Указ президента Украины Владимира Зеленского, ограничивающий действия антикоррупционных органов Украины, вызывает обеспокоенность, заявил делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. Он подчеркнул, что это не соответствует желанию Киева стать частью Европейского союза (ЕС). Его слова передает радиостанция France Inter.

При этом Аддад отметил, что «украинцам еще не поздно повернуть вспять». Он напомнил, что кандидатам на вступление в ЕС необходимо соблюдать требования с точки зрения борьбы с коррупцией, сохранения верховенства закона, уважения меньшинств, политической оппозиции или независимости правосудия. Дипломат заявил, что Франция находится в диалоге с украинскими властями по этому поводу.

Что зарубежные СМИ пишут о лишении независимости антикоррупционного бюро Украины

Политика / Международные новости

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала от Зеленского объяснить свое решение относительно ограничения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. «За» законопроект высказались 263 депутата, «против» – 13. В тот же день Зеленский подписал соответствующий закон.

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