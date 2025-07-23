Во Франции раскритиковали указ Зеленского об антикоррупционных ведомствах

При этом Аддад отметил, что «украинцам еще не поздно повернуть вспять». Он напомнил, что кандидатам на вступление в ЕС необходимо соблюдать требования с точки зрения борьбы с коррупцией, сохранения верховенства закона, уважения меньшинств, политической оппозиции или независимости правосудия. Дипломат заявил, что Франция находится в диалоге с украинскими властями по этому поводу.