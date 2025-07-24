Си Цзиньпин провел переговоры с руководством Евросоюза
Руководство Китая и Евросоюза (ЕС) должно принять «правильные стратегические решения», продемонстрировав дальновидность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой в Пекине.
«В условиях все более динамичных глобальных перемен и нестабильной международной обстановки лидеры Китая и ЕС должны вновь продемонстрировать дальновидность и ответственность, принять правильные стратегические решения», – сказал он (цитата по ТАСС).
Председатель КНР напомнил, что в 2025 г. китайско-европейские дипломатические связи действуют уже 50 лет. Он отметил и 80-летие ООН в этом году. По словам Си Цзиньпина, результаты сотрудничества ЕС и Китая получились плодотворными и сейчас находятся на «важном историческом перепутье». Однако, как отметил китайский лидер, уровень сложности ситуации в мире должен лишь углублять сотрудничество регионов.
22 июля министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу представление в связи с тем, что две китайские компании были включены в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. До этого в ведомстве объясняли, что эти две финансовые организации вошли в этот список по ложным обвинениям.