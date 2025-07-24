Си Цзиньпин провел переговоры с руководством Евросоюза

Председатель КНР напомнил, что в 2025 г. китайско-европейские дипломатические связи действуют уже 50 лет. Он отметил и 80-летие ООН в этом году. По словам Си Цзиньпина, результаты сотрудничества ЕС и Китая получились плодотворными и сейчас находятся на «важном историческом перепутье». Однако, как отметил китайский лидер, уровень сложности ситуации в мире должен лишь углублять сотрудничество регионов.