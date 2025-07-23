ЕС получил серьезное представление от минкоммерции Китая за санкции против РФ

21 июля минкоммерции КНР уже пригрозило, что страна ответит на санкции против России, включающие финансовые организации Китая. По данным ведомства, государство примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов предприятий. Тогда министерство объяснило, что, помимо нескольких включенных в 18-пакет ЕС компаний, были также введены рестрикции против двух китайских финансовых учреждений по «ложным» обвинениям.