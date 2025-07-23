ЕС получил серьезное представление от минкоммерции Китая за санкции против РФ
Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу представление в связи с тем, что две китайские компании были включены в 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сообщило китайское ведомство.
Как отметили в министерстве коммерции Китая, разговор политических деятелей произошел в рамках консультации 22 июля, которая состоялась в формате видеоконференции. Министр и еврокомиссар провели «откровенное и глубокое обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества между Китаем и ЕС».
21 июля минкоммерции КНР уже пригрозило, что страна ответит на санкции против России, включающие финансовые организации Китая. По данным ведомства, государство примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов предприятий. Тогда министерство объяснило, что, помимо нескольких включенных в 18-пакет ЕС компаний, были также введены рестрикции против двух китайских финансовых учреждений по «ложным» обвинениям.
Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций 18 июля. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юрлицо. Ограничения, введенные в его рамках, запрещают все операции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Кроме того, они также ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».