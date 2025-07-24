The Economist: Зеленский подписал закон о НАБУ с «неприличной поспешностью»
Принятие закона об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) является стратегической ошибкой президента Украины Владимира Зеленского, которая представляет собой прямую угрозу международной поддержке страны. Об этом пишет The Economist.
Зеленский подписал документ «с неприличной поспешностью» в тот же день, когда он был представлен и принят Верховной радой, говорится в материале. По мнению журнала, если президент Украины дорожит европейским будущим народа страны, он должен отменить закон.
22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. В поддержку законопроекта выступили 263 депутата, против – 13 парламентариев. В тот же день Зеленский подписал соответствующий документ.
После этого в Киеве, Одессе, Львове и Днепре начались протесты против решения об ограничении полномочий ведомств. На следующий день в Киеве, Днепре, Николаеве, Черновцах и Львове также прошли акции протеста. Протестующие вышли на улицы с плакатами «Нет коррупции», «Демократия и уважение к народу тоже на каникулах?», «Руки прочь от НАБУ и САП» и др.
23 июля Зеленский сообщил о планах внести в Верховную раду законопроект об усилении независимости антикоррупционных органов.