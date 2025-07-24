The Economist: Зеленский подписал закон о НАБУ с «неприличной поспешностью»

После этого в Киеве, Одессе, Львове и Днепре начались протесты против решения об ограничении полномочий ведомств. На следующий день в Киеве, Днепре, Николаеве, Черновцах и Львове также прошли акции протеста. Протестующие вышли на улицы с плакатами «Нет коррупции», «Демократия и уважение к народу тоже на каникулах?», «Руки прочь от НАБУ и САП» и др.