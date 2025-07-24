Посол РФ в Таиланде призвал воздержаться от посещения районов рядом с Камбоджей
Посол России в Таиланде Евгений Томихин рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения районов, граничащих с Камбоджей. Об этом он сообщил ТАСС.
Томихин также призвал граждан РФ следить за официальной информацией, которая будет появляться в СМИ. Он подчеркнул, что большинство мест, посещаемых туристами, находится на достаточно большом удалении от границы. Речь идет об острове Пхукет, городе Паттайя и других курортных зонах.
Ранним утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Страны обвинили в начале боевых действий друг друга, пишет Reuters. Бои начались после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи 23 июля и анонсировал, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке. Известно о погибших и раненых.