Посол РФ в Таиланде призвал воздержаться от посещения районов рядом с Камбоджей

Ранним утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Страны обвинили в начале боевых действий друг друга, пишет Reuters. Бои начались после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи 23 июля и анонсировал, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке. Известно о погибших и раненых.