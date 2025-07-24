ВС РФ ночью нанесли удар по питающим ВПК Украины объектам энергетики

В течение пяти часов вечером 23 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 39 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Наибольшее число сбитых БПЛА – 21 – пришлось на акваторию Черного моря. Еще 11 беспилотников были нейтрализованы над акваторией Азовского моря и семь – над территорией Краснодарского края. После этого Минобороны также сообщило о еще трех дронах, уничтоженных за час. Два дрона были перехвачены и нейтрализованы в небе над Республикой Крым. Еще один российские военные сбили над Белгородской областью.