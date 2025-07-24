ВС РФ ночью нанесли удар по питающим ВПК Украины объектам энергетики
В ночь на 24 июля российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что для атаки Вооруженные силы РФ использовали высокоточное оружие большой дальности, а также ударные БПЛА. По данным министерства, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 июля сообщил, что в результате падения обломков беспилотника ВСУ в Адлерском районе Сочи погибли две женщины. Обломки БПЛА упали на улице Авиационной, уточнил глава региона. Кроме того, они попали на территорию нефтебазы, из-за чего пострадали 11 человек. По словам Кондратьева, четыре мирных жителя попали в больницу, в том числе сотрудник ДПС. Остальные семеро человек получили амбулаторную помощь. Мэр города Сочи Андрей Прошунин получил поручение «оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим».
В течение пяти часов вечером 23 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 39 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Наибольшее число сбитых БПЛА – 21 – пришлось на акваторию Черного моря. Еще 11 беспилотников были нейтрализованы над акваторией Азовского моря и семь – над территорией Краснодарского края. После этого Минобороны также сообщило о еще трех дронах, уничтоженных за час. Два дрона были перехвачены и нейтрализованы в небе над Республикой Крым. Еще один российские военные сбили над Белгородской областью.