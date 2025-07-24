Сийярто обвинил Киев в подрыве энергетической безопасности Европы
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что блокировка транзита газа через территорию Украины поставила под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
Сийярто пояснил, что у Венгрии есть долгосрочный контракт на поставки через «Турецкий поток», страна закупает газ на спотовом рынке, а также Словакия теперь получает газ через Венгрию, «потому что Украина была "достаточно любезна" – в кавычках, конечно, – чтобы заблокировать транзит через свою территорию, поставив под угрозу энергетическую безопасность всего центральноевропейского региона», отметил Сийярто.
Он считает, что такое поведение Киева вызывает сомнения в искренности призывов к солидарности.
В июле 2024 г. Венгрия и Словакия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной запрета на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию. При этом республики продолжают получать нефть от других российских компаний.
В апреле 2023 г. Сийярто объявил, что Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового трубопровода, по которому российская нефть будет поступать сербским потребителям транзитом через Венгрию. Нефтепровод будет построен между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом, его протяженность составит 128 км. 21 июля Венгрия, Сербия и Россия провели переговоры по строительству нового нефтепровода.