Сийярто обвинил Киев в подрыве энергетической безопасности Европы

Сийярто пояснил, что у Венгрии есть долгосрочный контракт на поставки через «Турецкий поток», страна закупает газ на спотовом рынке, а также Словакия теперь получает газ через Венгрию, «потому что Украина была "достаточно любезна" – в кавычках, конечно, – чтобы заблокировать транзит через свою территорию, поставив под угрозу энергетическую безопасность всего центральноевропейского региона», отметил Сийярто.