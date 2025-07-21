Венгрия обсудила с Сербией и Россией строительство нового нефтепровода

В апреле 2023 г. Сийярто объявил, что Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового трубопровода, по которому российская нефть будет поступать сербским потребителям транзитом через Венгрию. Нефтепровод будет построен между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом, его протяженность составит 128 км.