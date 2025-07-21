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Венгрия обсудила с Сербией и Россией строительство нового нефтепровода

Ведомости

Венгрия, Сербия и Россия провели переговоры по строительству нового нефтепровода. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«21 июля мы провели переговоры с нашими сербскими и российскими коллегами о строительстве нового нефтепровода, соединяющего Венгрию с Сербией», – написал он.

Кто представлял Белград и Москву на переговорах, не уточняется.

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут сообщил в конце июня, что Белград заинтересован в поставках российских энергоресурсов по строящемуся нефтепроводу Венгрия – Сербия. Мацут отметил, что Москва остается ключевым и стратегическим партнером Сербии, особенно в сфере энергетики.

В апреле 2023 г. Сийярто объявил, что Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового трубопровода, по которому российская нефть будет поступать сербским потребителям транзитом через Венгрию. Нефтепровод будет построен между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом, его протяженность составит 128 км.

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