Венгрия обсудила с Сербией и Россией строительство нового нефтепровода
Венгрия, Сербия и Россия провели переговоры по строительству нового нефтепровода. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook
«21 июля мы провели переговоры с нашими сербскими и российскими коллегами о строительстве нового нефтепровода, соединяющего Венгрию с Сербией», – написал он.
Кто представлял Белград и Москву на переговорах, не уточняется.
Премьер-министр Сербии Джуро Мацут сообщил в конце июня, что Белград заинтересован в поставках российских энергоресурсов по строящемуся нефтепроводу Венгрия – Сербия. Мацут отметил, что Москва остается ключевым и стратегическим партнером Сербии, особенно в сфере энергетики.
В апреле 2023 г. Сийярто объявил, что Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового трубопровода, по которому российская нефть будет поступать сербским потребителям транзитом через Венгрию. Нефтепровод будет построен между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом, его протяженность составит 128 км.